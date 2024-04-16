شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل" خارجية الشيوخ": مصر تحملت فاتورة اقتصادية وأمنية نتيجة أزمات دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن مصر تحملت فاتورة اقتصادية وأمنية نتيجة الأزمات الراهنة في بلدان الجوار، لافتة إلى أن مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات ارهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد حاربت مصر الإرهاب لسنوات عديدة، كما أثرت باقي الأزمات على الصعيد الاقتصادي واخرها ما يحدث من الحوثيين في البحر الاحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، بالإضافة إلى أن جزء كبير من سياسة مصر الخارجية موجهة للتهدئة وحل أزمات المنطقة، وهو الأمر الذي يأتي علي حساب مصالح مصر نفسها.



ولفتت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة لحلحلة الأزمة بالسودان، لكن هناك أطراف إقليمية ودولية تحول دون تهدئة الأوضاع، ففي الوقت الذي يلعب الجانب المصري دورًا ايجابيا للتهدئة ووقف الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في هذا المشهد، هناك دورا آخر يجب أن تقوم به الأطراف السودانية للتوصل لحل سياسي لتحقيق لاستقرار السودان، وتحجيم دور الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية.