محمد اسماعيل - القاهرة - خلال امتحانات نهاية العام.. تحذير عاجل من "تعليم الجيزة" أثناء عقد الاختبارات

كتب- محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، قبل قليل، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب مدارس الجيزة في 8 مايو 2024.

وبحسب بيان للمديرية، فإنه تم الشديد والتحذير من أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول خلال أداء الامتحانات وذلك لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

يذكر أن مواعيد امتحانات طلاب مدارس الجيزة تأتي وفقا للآتي:

- أولا المرحلة الابتدائية:

- الصف الرابع والخامس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين" والرابع والخامس والسادس والسابع "صم وضعاف السمع" تبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 مايو ٢٠٢٤.

- الصف السادس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين" والثامن "صم وضعاف السمع" يبدأ من الخميس 9 مايو حتى الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

- ثانيا: المرحلة الإعدادية:

- الصف الأول الإعدادي "عام وصم ومكفوفين ومهني" يبدأ من الأربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 مايو ٢٠٢٤.

- الصف الثاني الإعدادي "عام وصم ومكفوفين ومهني" يبدأ من الخميس 9 مايو حتى الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية "العامة والمهنية والمكفوفين والصم" تبدأ من السبت 18 مايو حتى الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

- ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي:

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو ٢٠٢٤ حتى الأربعاء 22 مايو ٢٠٢٤.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو ٢٠٢٤ حتى الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

وأوضحت المديرية، أن امتحانات خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الأحد 21 أبريل حتى الأربعاء 24 أبريل 2024.

وأكدت المديرية أن امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الإثنين 29 إبريل حتى الثلاثاء 30 أبريل 2024. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

85% اختياري و15% مقالي.. ما مواصفات امتحانات مادة الجغرافيا للثانوية العامة؟

هل تضع وزارة التعليم توصيات المرحلة الأولى لـ"الحوار الوطني" موضع التنفيذ؟

متى يفقد طالب الثانوية العامة درجات الامتحان وتظليل ورقة "البابل شيت"؟

هل تُضاف درجات امتحان مارس 2024 لاختبار نهاية العام؟

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. متى تبدأ الاختبارات؟

موعد انتهاء العام الدراسي 2024 بالمدارس