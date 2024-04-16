شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحركة الوطنية: المرحلة المقبلة تسع الجميع ومهمتنا تأهيل الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب اجتماعا مع الأمانة العامة للحزب لطرح رؤية الحزب حول المرحلة القادمة واستئناف النشاط الحزبي وعقد سلسلة ندوات ومؤتمرات خلال المرحلة المقبلة والتركيز على عقد دورات تدريبية للكوادر.

ووجه اللواء رؤوف أمناء المحافظات بضرورة التركيز على العمل الميداني والتواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا الجماهيرية ومحاولة التوصل لحلول ورؤى لجميع قضاياهم.

وأكد رؤوف السيد علي رئيس الحزب خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تسع الجميع وتحتاج منا بذل مزيد من الجهد والعمل لحجز موقع متميز للحزب على الخريطة السياسية في ظل توجهات عامة تستهدف منح الأحزاب مساحة أكبر من العمل والمشاركة السياسة الأمر الذي يفرض علينا تجهيز الكوادر وإعدادهم وتدريبهم من خلال دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء الحزب بجميع المحافظات مع إتاحة فرصة أكبر للشباب والمرأة.



وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن جلسات الحوار الوطني تستأنف عملها وكذلك من المرتقب إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ويعقبها بعد ذلك انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأمر الذي يفرض علينا ضرورة تجهيز خريطة عمل واضحة وبرنامج شامل للأمانة العامة وأمانة التنظيم وأمانات الحزب بجميع المحافظات.



ووجه رئيس الحزب رسالة إلى جميع الأمناء بالأمانة العامة والمحافظات بضرورة إعادة تنظيم وتشكيل الأمانات وضم كوادر جديدة وتجهيز الأعداد المناسبة للمشاركة في الدورات التدريبية ومن لا يستطيع تجهيز الكوادر يترك موقعه فورا لأننا هنا من أجل خلق كوادر وعلينا أن نحضر أنفسنا خلال فترة وجيزة والعمل من خلال برامج وذاته علمية بما يؤهلنا لخوض أي انتخابات قادمة.