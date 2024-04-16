مطار دبي الدولي يحوّل مسار رحلات الوصول بعد أمطار غزيرة أغرقت المدينة

أعلن مطار دبي الدولي، عن تحويل مسار رحلات الوصول موقتًا حتى تحسن الأوضاع الجوية، مضيفًا أن رحلات الإقلاع ستتواصل.

وكانت العمليات قد توقفت في المطار لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم بسبب عاصفة.

وكانت قد غرقت طرق رئيسية بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبوظبي وتقطعت السبل بالعديد من السيارات.

وصباحًا أُلغي عدد من الرحلات في دبي. وأعلنت شركة "مطارات دبي" أنّه "تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى".

وأصبحت سماء دبي رمادية وحجبت السحب نور الشمس حتى باتت الأجواء مظلمة في فترة بعد الظهر.

وتوقفت خدمات توصيل الطعام وبدت شوارع دبي المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجّهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل "إلا في حالات الضرورة القصوى". وتعطّلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار.

ودعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات "إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات... والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه"، متوقعًا أن تستمرّ العاصفة الأربعاء.

وسجلت بعض المناطق الداخلية في البلاد ذات المناخ الصحراوي أكثر من 80 ملم من الأمطار، لتقترب من المعدل السنوي البالغ حوالى 100 ملم.