جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من على قائد منطقة الشاطئ بحزب الله إسماعيل يوسف باز.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال القيلادي إسماعيل يوسف باز، باستخدام طائرة في غارة على بلدة عين بعال جنوب لبنان.

وشغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله في عدة مناصب.

عاهل الأردن: لن نكون ساحة معركة لأي جهة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أمن الأردن وسيادته فوق أي اعتبار، "وحماية مواطنينا قبل كل شيء وأي شيء.

وشدد العاهل الأردني - في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، اليوم الثلاثاء، في لقاء عقد في موقع محطة الخط الحديدي الحجازي بالمحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي - على التأكيد أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني - بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني - عن اعتزازه بـ "رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، الذين يشكلون رديفا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية مستقبله.

ولفت إلى الأهمية التاريخية لمدينة المفرق وموقعها الاستراتيجي على الطرق الدولية، معبرا عن سعادته بوجوده بين الأهل في المفرق، الذين جعلوا من الموقع المهم للمدينة نقطة التقاء للجميع.

وأشاد بتنوع المنتجات الزراعية بالمحافظة ما جعلها سلة غذاء الأردن الثانية، مشيرا إلى ما شهدته من مشاريع استثمارية في قطاعي الصناعة والطاقة المتجددة، وما توفره من الإمكانات لتحقيق المزيد من التطوير في مجالات متعددة.

وتطرق الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي - إلى مدى تأثر محافظة المفرق من أزمة اللاجئين، مؤكدا ثقته بقدرة أبناء الوطن وبناته على تحويل التحديات إلى فرص.

وزير خارجية الإمارات يؤكد ضرورة تجنب أية تداعيات تضاعف من التوتر بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أية تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون، حيث بحثا التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما استعرضا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو أمن ومستدام.