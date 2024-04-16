إطلاق منتدى العمرة والزيارة بالمدينه المنوره الاثنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة الإثنين القادم بالمدينة المنورة وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات يستعرض المنتدى الخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.

رؤية السعودية 2030



يأتي منتدى العمرة والزيارة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين أكبر عدد من المعتمرين والزوار لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والحصول على أفضل تجربة عمرة وزيارة. يُقام المنتدى بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومقدمي الخدمات من شركات ووكالات السفر والعمرة والسياحة، والمشغلين والمبتكرين من مقدمي خدمات التأمين والرعاية الصحية والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، وشركات التقنية والاتصالات والبناء والتطوير العقاري والتموين والإعاشة، علاوة على مشاركة المؤسسات المالية وشركات التأمين.



ومن المُقرر أن يتناول المنتدى، الفرص الواعدة في قطاع العمرة والزيارة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، فيما سيتم التركيز على نوعية المشاريع والخدمات والمنتجات التي من شأنها تلبية الطلب وإحداث نقلة في تجربة ضيف الرحمن.



يُعد المنتدى وفعالياته المصاحبة فرصة لمقدمي الخدمات ومسؤولي الشركات المختلفة للتعرف على الجهود التي تقودها السعودية للقيام بواجب وشرف خدمة ضيوف الرحمن، واستعراض قدرات قطاع الأعمال والابتكار في دعم أعمال المنظومة باستحداث طيف واسع من الخدمات والأعمال والمشاريع التي تتوافق مع الهدف من إقامة المنتدى.

ويستعرض المشاركون في الجلسات العامة وورش العمل المصاحبة للمنتدى خبراتهم، فيما تهدف القطاعات والشركات المشاركة في المعرض إلى عرض تجاربهم وخدماتهم ومنتجاتهم المُبتكرة.



وستُعلن وزارة الحج والعمرة خلال المنتدى, عن فرص جديدة ونطاقات عمل مستحدثة، إذ سيتم توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات؛ لتجويد الخدمة وتيسير رحلة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع الإسلامية والتاريخية والأثرية والإثرائية.



يذكر أن منتدى العمرة والزيارة هو منصة جديدة تسعى للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030، عبر خلق رحلة إيمانية وتجربة استضافة بمعايير عالمية، وتخليد الذكرى في أذهان وقلوب ضيوف الرحمن من أصقاع العالم، ويجمع المنتدى بين صُناع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف القطاعات المتعلقة بالعمرة والزيارة، بالإضافة إلى حضور ومشاركة أبرز المؤسسات والهيئات والشركات الفاعلة من داخل المملكة وخارجها.