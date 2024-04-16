شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك..في حالة اصابتك خلال العمل احسب مستحقاتك من جهة عملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019، على الضوابط التي تحدد كيفية التعامل مع الموظف عند اصابته أثناء أداء عمله، بما يكفل حقوقه لدى صاحب العمل، خاصة إذا كان لحق به إصابة عمل التي عرفها القانون بإنها التي تحدث اثناء أداء وظيفتك أو لسبب ناتج عنها.

وفي هذه الحالة نص القانون، إنه في حالة إصابتك خلال العمل، فعلى جهة عملك صرف تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن عمله، ما يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ونص القانون أيضا أن على جهة العمل صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

وألزم القانون صاحب العمل بتحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.