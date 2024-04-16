شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين: نحتاج وضع خطة ترويجية لتحسين المنتج العقاري ليكون قابلًا للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تصدير العقار يحتاج إلى خطة تنفيذية لتحقيق الاستفادة من قدرة مصر التنافسية في هذا المجال، من خلال وضع خطة ترويجية وخطة لتحسين المنتج العقاري بحيث يكون قابلًا للتصدير

وأوضح خلال مشاركته في جلسة المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول تصدير العقار المصري الفرص والرؤى المستقبلية ، أن ثقافة الوحدات نصف تشطيب لا تتناسب مع معايير تصدير العقار.