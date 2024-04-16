شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف معتقل سري في حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بالتعاون مع منظمات حقوقية في تقرير له، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، نحو 3,000 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن وفئات أخرى.

وأكد المركز الحقوقي تكتم الاحتلال في الكشف عن مصير عشرات المعتقلين من القطاع، أو حتى الإفصاح عن أعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين، وهو ما يعد ضمن جريمة الإخفاء القسري، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حماية قانونية، في تحدي سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، لافتا النظر لوفاة 27 أسيرا من غزة جرى اعتقالهم خلال العدوان بسبب التعذيب والقتل المباشر؛ وفق منظمات حقوقية.

وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له الأسرى من انتقام وتعذيب غير مسبوق، هو استمرار لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين التي يجب وقفها وتقديم من أمروا وارتكبوا هذه الفظائع للعدالة، مطالبا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال فورا لهؤلاء المتورطين في هذه الجرائم.

من جهته دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الدول ذات النفوذ لوقف الأزمة الإنسانية والحقوقية المروعة في قطاع غزة، وكذلك وقف تصاعد العنف والهجمات في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، مؤكدا أن إسرائيل تواصل فرض القيود غير القانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية.

وطالب فولكر تورك، إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بالكامل دون قيود، وعدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 193 على التوالي إلى 33,843 شهيدا، والجرحى إلى نحو 76,575جريحا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 46 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ضحايا غزة حتى أمس: