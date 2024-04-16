العراق يحث أمريكا على الإسراع في الانسحاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حث العراق الولايات المتحدة الأمريكية على الإسراع في الانسحاب، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائهما في واشنطن أمس الأول، مواصلة البحث بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وجاء استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض في خضم توتر متصاعد في الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة، والهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على قصف قنصلية طهران في دمشق.

وأكد بيان مشترك للرئاسة الأمريكية ورئاسة الوزراء العراقية، أن بايدن والسوداني ناقشا التطور الطبيعي للتحالف الدولي ضد داعش في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال 10 سنوات.

وأبرز الجانبان، الحاجة إلى أخذ عوامل عدة في الاعتبار منها التهديد المستمر للإرهابيين خصوصا تنظيم داعش، ودعم الحكومة العراقية وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية.

وأضاف البيان «أكد الرئيسان أنهما سيراجعان هذه العوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال بطريقة منظمة إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة، وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة».

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشأه الأمريكيون في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

واستؤنفت المباحثات بهذا الشأن في فبراير الماضي، بعد تعليقها في الشهر السابق إثر مقتل 3 جنود أمريكيين في ضربة بطائرة مسيرة استهدفت موقعا لهم في الأردن، واتهمت واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عن الضربة.