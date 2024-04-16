تعاون دفاعي بين أمريكا والبحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية التي تربط البحرين والولايات المتحدة، وأهمية مواصلة الدفع بالشراكات الفاعلة والتنسيق المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية.

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