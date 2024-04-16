أمير قطر ورئيس تركيا يدعوان لخفض التصعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى أمير قطرالشيخ تميم بن حمد محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن أمير قطر والرئيس التركي، بحثا آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة، كما شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية.

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