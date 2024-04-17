الإمارات تسجل هطول أكبر كميات من الأمطار في تاريخها الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- (د ب أ)

شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسببت في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي للنظام الإلكتروني.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، في بيان مساء اليوم، إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية "تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية وهي الأغزر منذ 75 عاما، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر".

وأعلنت شركة طيران "فلاي دبي" إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من مطار دبي هذا المساء وحتى الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم غد (0700 بتوقيت جرينتش).

وتداولت حسابات إماراتية على منصات التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو لغرق شوارع في المناطق الشمالية بالإمارات، وتعطل مركبات، وجريان كبير لمياه الأمطار في الأودية.

ودعت الحكومات المحلية المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل، والعمل عن بعد، فيما دعت هيئة الشؤون الإسلامية المصلين عدم الذهاب للمساجد والصلاة في المنازل غدا الأربعاء.