مكتبة الاسكندرية تحتفي بذكرى 90 عاما على ميلاد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية وفدا رسميا من القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء؛ في ذكرى ميلاد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين وبمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على مولده

شهدت الزيارة تفقد مدير المركز الثقافي الروسي "أرسيني ماتيوسشينكو" يرافقه مجموعة من موظفي المركز الثقافي الروسي و القنصلية الروسية، النصب التذكاري لرائد الفضاء الروسي يوري جاجارين المتواجد بمركز القبة السماوية بمكتبة الاسكندرية ووضعوا أكاليل الزهور.

ويعتبر يوري جاجارين ملهِمًا للبشرية حتى يومنا هذا، فقد أطلقت رحلته التاريخية الرغبة غير العادية في اكتشاف المجهول، والذي قاده حبه للفضاء والكواكب والطيران في سن مبكرة إلى أن يصبح شخصية يُحتفى بها دوليًّا وأيقونة معاصرة في دولة روسيا.

يذكر أن مصر رحبت بجاجارين خلال جولته حول العالم، وقد كانت هذه هي رحلته الأولى والوحيدة للعالم العربي، وخلال هذه الرحلة، حصل جاجارين على وسام النيل وأيضًا المفاتيح الذهبية لكلٍّ من القاهرة والإسكندرية.