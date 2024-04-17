اخبار العالم

مكتبة الاسكندرية تحتفي بذكرى 90 عاما على ميلاد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية وفدا رسميا من القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء؛ في ذكرى ميلاد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين وبمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على مولده

شهدت الزيارة تفقد مدير المركز الثقافي الروسي "أرسيني ماتيوسشينكو" يرافقه مجموعة من موظفي المركز الثقافي الروسي و القنصلية الروسية، النصب التذكاري لرائد الفضاء الروسي يوري جاجارين المتواجد بمركز القبة السماوية بمكتبة الاسكندرية ووضعوا أكاليل الزهور.

ويعتبر يوري جاجارين ملهِمًا للبشرية حتى يومنا هذا، فقد أطلقت رحلته التاريخية الرغبة غير العادية في اكتشاف المجهول، والذي قاده حبه للفضاء والكواكب والطيران في سن مبكرة إلى أن يصبح شخصية يُحتفى بها دوليًّا وأيقونة معاصرة في دولة روسيا.

يذكر أن مصر رحبت بجاجارين خلال جولته حول العالم، وقد كانت هذه هي رحلته الأولى والوحيدة للعالم العربي، وخلال هذه الرحلة، حصل جاجارين على وسام النيل وأيضًا المفاتيح الذهبية لكلٍّ من القاهرة والإسكندرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا