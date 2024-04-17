افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال التوتر المشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".
هذا ووسع الجيش الاسرائيلي من اعتداءاته مستهدفا أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا ومنطقة برغز وحتى فجر اليوم لم يفارق الطيران التجسسي الاسرائلي نوع ام كا تحليقه بصورة متواصلة عن سماء حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة منفذا طلعاته الاستكشافية فوق المنطقة بما فيها منطقة العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاعين الغربي والشرقي ومرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي واقليم التفاح.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في سماء حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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