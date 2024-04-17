مطار دبي الدولي: نواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن مطار دبي الدولي أنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه يعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، لافتاً إلى أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

من جانبها، أعلنت طيران الإمارات أنها علقت إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي، من الساعة الثامنة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش) حتى منتصف الليل، بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.