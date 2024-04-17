مسؤول اممي أكد ان امام الحكومات وبنوك التنمية عامين لاتخاذ إجراءات لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ

اشار الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الى إنه "لم يبق أمام الحكومات وكبار رجال الأعمال وبنوك التنمية سوى عامين لاتخاذ إجراءات لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ".

وحذر في تصريح له من "تراجع اهتمام الساسة بظاهرة الاحتباس الحراري"، مؤكدا أن "العامين المقبلين ضروريان لإنقاذ كوكبنا". ورأى أن "لا تزال لدينا فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال جيل جديد من خطط المناخ الوطنية، لكننا في حاجة إلى تلك الخطط الأقوى الآن".

كما لفت الى إن "دول مجموعة العشرين مسؤولة معاً عن 80% من الانبعاثات في العالم، وهي في حاجة ماسة إلى تكثيف جهودها"، داعيا إلى "جمع المزيد من التمويل المناخي من خلال تخفيف عبء الديون وتوفير التمويل المنخفض الفائدة للدول الفقيرة وإيجاد مصادر جديدة للتمويل الدولي مثل فرض ضريبة على انبعاثات الشحن البحري، إضافة إلى إجراء إصلاحات للبنك وصندوق النقد الدوليين".

وحذر ستيل هذا العام مرارا من "تراجع" اهتمام الحكومات بالإجراءات المناخية.