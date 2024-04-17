افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن دخول دورية للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" بالدخول الى الاحياء السكنية في منطقة سهل الخان في تبنين مما ادى الى استياء بعض الاهالي فاقدموا على اعتراض طريقهم دون التعرض للعناصر باذى، وقد حضرت دورية من مخابرات الجيش وعملت على اخراجهم الى الطريق العام ومواكبتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش رافق دورية لليونيفيل الى الطريق العام بعد دخولها الاحياء السكنية في تبنين واعتراضها من قبل الاهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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