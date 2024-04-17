شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب باستحداث آلية جديدة لبيع الخبز لمواجهة غش التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، وزير التموين بسرعة تفعيل قرار الوزارة بتحديد سعر رغيف العيش السياحي، بعد الانخفاض الحاد في أسعار الدقيق عالميا ومحليا، حيث هبط السعر من 26 ألف جنيه للطن إلى أقل من 12 ألف جنيه، داعيا التجار إلى تحكيم ضمائرهم بإعلان تخفيض تلقائي على رغيف العيش مثلما تمت الزيادة بشكل تلقائي في وقت سابق وبمجرد ارتفاع سعر طن الدقيق في ظل تفاقم أزمة الدولار.

وأكد "الجندي"، على ضرورة استحداث آلية جديدة لبيع العيش، حيث يتعمد أصحاب المخابز بمخالفة الوزن المقرر من جانب وزارة التموين، لذلك من الضروري إلزام المخابز ببيع العيش بنظام الكيلو للحيلولة دون غش المستهلكين، وحظر البيع بنظام الرغيف غير محدد الوزن، مشددا على ضرورة ألا يظل المواطن البسيط فريسة لجشع التجار وأن تتخذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الممارسات التي تُشكل ضغط على المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من حق الدولة تحديد هامش ربح عادل لا يهدر حق المستهلك ولا ينتقص من الربح العادل للتجار وأصحاب المخابز، موضحا أن الدولة المصرية عليها أن تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين لضمان استقرار الشارع من ناحية، وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط الذي يأتي على رأس أولويات الدولة من جانب آخر، خاصة أن الدولة عملت خلال الأسابيع القليلة الماضية على إحداث انفراجه ملحوظة في الأسواق، من خلال إجراءات الإفراج الجمركي والتي كان لها بالغ الأثر في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى ضرورة أن تتولى وزارة التموين اعداد خريطة للمخابز الحرة وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص إنشائها للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة على أن تلتزم بشكل كامل بالمواصفات والشروط المقررة من جانب الوزارة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز من خلال حملات مكثفة تتابع التزامها بالمواصفات، كذلك التعامل بإيجابية مع شكاوى المواطنين الخاصة بالمخابز غير الملتزمة.