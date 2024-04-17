النشرة: فقدان الطوابع الاميرية في النبطية صباح اليوم حيث تباع في السوق السوداء باسعار مرتفعة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن فقدان الطوابع الاميرية في مدينة النبطية صباح اليوم وارتفعت صرخة المخاتير والمواطنين عندما شاهدوا ان طابع بقيمة 20 الفا يباع في السوق السوداء ب150 الف ليرة وامام هذا الواقع المرير يضطر المواطنون والمخاتير لشرائها بسعر مرتفع لانجاز اخراجات القيد وتصديق معاملات وافادات المدارس لتقديمها لتعاونية موظفي الدولة من خلال المنطقة التربوية في النبطية ، متسائلين اين الكلام الذي صدر عن وزارة المالية حول طرح الطوابع الاميرية من كل الفئات في الأسواق ولماذا لا يحاسب البائعون لها في السوق السوداء ومن اين يحصلون عليها وحرمان غيرهم منها حيث " الصيف والشتاء على سقف واحد والمواطن يدفع الثمن؟

وشكا أمين سر رابطة مخاتير النبطية وبلداتها مختار كفررمان علي شكرون من فقدان الطوابع الاميرية من كل الفئات في النبطية والمطلوبة لجميع المعاملات الرسمية من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي ووثائق الزواج والطلاق والوفاة ، مطالبا وزارة المالية بالإسراع في إيجاد الحل للموضوع لانه يكبدهم خسائر مادية ومعنوية ويقفون عاجزين امام المواطنين في انجاز معاملاتهم سيما تلك التي تعود للطلاب في المدارس على أبواب الامتحانات الرسمية ولا سيما تلك المخصصة للمنطقة التربوية وتعاونية موظفي الدولة ولطلاب المدارس

وطالب نواب النبطية إيجاد الحل الناجع لهذه المعضلة والطلب من وزير المالية تزويد النبطية بالطوابع الاميرية المطلوبة لانجاز المعاملات الرسمية .

ولفت شكرون عن رواج السوق السوداء لبيع الطوابع في النبطية ويباع طابع 20 الف ليرة ب 150 الف واكثر مما يكبدهم خسائر مادية فادحة وتعود الخسارة على المواطنية بالدرجة الأولى خلال انجاز المعاملات