شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح الكارت الأبيض للاعبين فى الملاعب بين التأويل والتطبيق.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اقتراح الكارت الأبيض للاعبين في الملاعب بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله تباين الأراء حوله للتعبير عن اللعب النظيف، بينما الثانى استخدامه كعقوبة بين عقوبتى الكارت الأصفر والأحمر، ويكون الطرد من المعلب لدقائق ثم العودة كما في كرة اليد، وهو ما يجعلنا نتطرق لبداية ظهور الرياضة الكروية، وبالأخص كرم القدم في عالم الرياضة، فكان لابد من وجود قوانين ولوائح لحماية الممارسين لتلك اللعبة، ولأجل ذلك تم ابتكار البطاقات الصفراء أو الحمراء في الملاعب حيث يعاقب بها الحكام أي لاعب يتجاوز القوانين والأخلاقيات.

فقد تم تقديم البطاقات الملونه في المعب ضمن كرة القدم منذ أكثر من 50 عاماً في الستينيات لمحاولة تقليل عدد الأخطاء وتعطيل اللعبة، وهو ما اعتادت عليه الجماهير مع مرور الوقت، ولكن أن يتم إعادة طرح اقتراح بضرورة وجود الكارت الأبيض للاعبين، فهو أمر يستحق النقاش والتطرق له، وعلى مدار تاريخ كرة القدم هناك العديد من القوانين يتم تطبيقها من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، لتتواكب مع العصر الحديث، وهو الأمر الذي بدأ بإذاعة مباريات كرة القدم والحضور الجماهيري واستحداث البطولات المختلفة على مدار السنوات الأخيرة، وتعتبر البطاقات الصفراء والحمراء من أساسيات كرة القدم، وبالرغم من أن فكرتها بدأت في كأس العالم 1966 وتم تفعيلها بشكل تجريبي في 1968 إلا أن العمل عليها جاء بناءً على الثقافات المختلفة بين اللاعبين والمنتخبات المشاركة في البطولات الخارجية، وكان يصعب على الحكام واللاعبين فهم ما يتم التلفظ به.



في التقرير التالى، نلقى الضوء على اقتراح الكارت الأبيض للاعبين، والعودة للوراء إلى تاريخ البطاقات الملونة في ملاعب كرة القدم، حيث بدأت فكرة استخدام البطاقات الصفراء والحمراء من إنجلترا مهد كرة القدم، وكان ذلك في عام 1966 خلال استضافة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، هي البطولة التاريخية الذي تمكن الانجليز الفوز بها، فقد قام الحكم الإنجليزي "كين أستون" باقتراح الاعتماد على البطاقات الصفراء والحمراء، وهي فكرة مستوحاه من إشارات المرور، وكان يتجول في أحد الأيام في شوارع المدينة، لتأتي له الفكرة ليتم عرضها ومحاولة تطبيقها لأول مرة في بطولة كأس العالم 1966 وتحديدا في 24 يوليو.

وإليكم التفاصيل كاملة:

اقتراح الكارت الأبيض للاعبين بين التأويل والتطبيق.. تباينت أراء الخبراء حول المقترح.. الأول للتعبير عن اللعب النظيف.. الثانى استخدامه كعقوبة بين عقوبتى الكارت الأصفر والأحمر.. والطرد من المعلب لدقائق ثم العودة





برلمانى