البطريرك ميناسيان التقى دريان: بحثنا في تعزيز العيش المشترك والتعاون وتوطيد العلاقات الإسلامية المسيحية

اشار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى اننا "قدمنا التهنئة بعيد الفطر، وتمنينا له ولكل اللبنانيين أعيادا مباركة، خاصة في الظروف الصعبة والمأسوية التي يمر بها لبنان، ولكن الفرح الروحي لا يزال في قلوبنا، وهذا كل ما نتمناه لشعبنا ولوطننا ولإخوتنا في هذا البلد الذي هو مركز لجميع الأشخاص وأصحاب الإرادة الصالحة"، مشيرا الى انه "تم التداول في تعزيز العيش المشترك والتعاون وتوطيد العلاقات الإسلامية المسيحية، كما جرى البحث في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية".

وردا على سؤال، لفت الى انني "أرى أن الوضع في لبنان إيجابي، لأنه ما من عاصفة إلا وتشرق الشمس بعدها وترجع البلد إلى ما كانت عليه وأحسن، وهذا كل ما أتمناه بهذه المناسبة السعيدة".

في سياق منفصل، استقبل دريان النائب السابق قاسم عبد العزيز الذي نوه بمواقف سماحته الإسلامية والوطنية، وشدد على "أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جامع".