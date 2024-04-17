مشاهد الرعب في دبي بسبب الفيضانات المفاجئة .. تعليق الدراسة بالمدارس

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024 وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

وذلك بسبب الفيضانات الغزيزة التي ضربت البلاد .

وشهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن "الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر."

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.