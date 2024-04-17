شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 43 رحلة جوية من الإمارات إلى باكستان بسبب الظروف المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر الرحلات داخل وخارج الإمارات بالظروف المناخية السيئة، مما يؤدي إلى تأجيل وتحويل وإلغاء الرحلات.

وأوقف مطار دبي وهو واحد من أكثر المطارات ازدحاما، في العالم، بشكل مؤقت عمليات الطيران، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة إلى باكستان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وألغيت حوالي 43 رحلة جوية من دبي إلى باكستان، أيضًا، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب.

أمطار قياسية على الإمارات

وكانت الإمارات قد شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وتسببت في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي للنظام الالكتروني.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات في بيان مساء أمس الثلاثاء إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية "تعد حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية وهي الأغزر منذ 75 عامًا، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر". وتداولت حسابات إماراتية على منصات التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو لغرق شوارع في المناطق الشمالية بالإمارات، وتعطل مركبات، وجريان كبير لمياه الأمطار في الأودية.

ودعت الحكومات المحلية المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل، والعمل عن بعد، فيما دعت هيئة الشؤون الإسلامية المصلين عدم الذهاب للمساجد والصلاة في المنازل.