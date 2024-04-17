القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على طول خط الجبهة في جمهورية دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على طول خط الجبهة في دونيتسك وتتقدم في جنوب دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من مواقعها على الجبهة الأمامية، وشنت هجمات على وحدات من لواء المشاة رقم 56، واللواءين الهجوميين 5 و79، والألوية الميكانيكية، 28، 30، و93، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أريخو فاسيلوفكا، وبلاغوداتنو وبوغدانوفكا وأندريفكا وكرديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 3 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الجبلي 10 واللواء 46 المحمول جوًا، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاميك وكراسنوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 480 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و20 سيارة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع من طراز "إم-777" عيار 155 ملم أمريكيي الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية من طراز "أنكلاف-إن".

"وأضاف البيان: "على محور جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة"الشرق" الروسية مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72، ولواء الدفاع الإقليمي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانويه وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت"خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 عسكريًا، ودبابة، وسيارتين، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم طراز "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم طراز "دي-30".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.