ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تخلَّت عن سكان الشمال الذين أصبحوا كطيور البط في مرمى حزب الله

أكّد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أنّ "مجلس الوزراء الإسرائيلي تخلّى عن سكان الشمال الذين أصبحوا كطيور البط في مرمى حزب الله". تصريح ليبرمان جاء تزامنًا مع الهجوم المركب بالصواريخ والمسيّرات الذي نفذه "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة بالجليل، والذي أدى إلى سقوط 13 إصابة وفق إعلام إسرائيلي.

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