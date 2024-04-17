النشرة: مسلحان أطلقا النار داخل معمل زجاج في صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قيام شخصين مسلّحين بإطلاق النّار داخل معمل للزجاج في مدينة صور. وبحسب المعلومات فأنّ الشّخصين أطلقا النّار على سيّارة أحد المواطنين هناك وتمّ تحطيمها بالكامل بهدف السّرقة.

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