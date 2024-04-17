الحكومة البريطانية: تمرر مشروع قانون يسعى إلى التخلص التدريجي من التدخين

ياسر رشاد - القاهرة - اجتازت خطة الحكومة البريطانية، لحظر التدخين التاريخي، الذي يهدف إلى منع الشباب من التدخين أول عقبة لها في البرلمان أمس الثلاثاء، على الرغم من المعارضة الصريحة من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك.

خطة الحكومة البريطانية

ومن شأن مشروع القانون، وهو سياسة رئيسية أعلنها سوناك العام الماضي، أن يجعل من غير القانوني بيع منتجات التبغ لأي شخص ولد بعد 1 يناير 2009، وإذا تم إقراره، فإن مشروع القانون سيمنح بريطانيا بعضا من أقسى إجراءات مكافحة التدخين في العالم، وتقول السلطات إنه سيخلق "أول جيل خال من التدخين" في بريطانيا الحديثة.

بموجب مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية ، لن يتم بيع التبغ بشكل قانوني للأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاما هذا العام أو أقل بمجرد تنفيذه.

يهدف المسؤولون إلى عام 2027 سيتم رفع السن القانوني للبيع الذي يمكن للناس في إنجلترا شراء السجائر لمدة عام واحد ، كل عام حتى يصبح في النهاية غير قانوني لجميع السكان.

يتضمن مشروع القانون أيضا تدابير للقضاء على تدخين الشباب للسجائر الإلكترونية ، مثل حظر بيع السجائر الإلكترونية الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة وتقييد نكهاتها لمنع الأطفال من إدمان النيكوتين.

من غير القانوني حاليا لأي شخص بيع السجائر أو منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وصوت المشرعون بأغلبية 383 صوتا مقابل 67 لإعطاء مشروع القانون قراءة ثانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد فترة ما بعد الظهر من النقاش.

على الرغم من أن مشروع القانون قد أشاد به خبراء الصحة على نطاق واسع وحظي بدعم حزب العمال المعارض ، إلا أن سوناك واجه تمردا من أعضاء حزبه الأكثر تحررية ، الذين انتقدوا المقترحات باعتبارها "غير محافظة".

تم منح المشرعين المحافظين تصويتا حرا ، مما يعني أنه يمكنهم التصويت بضميرهم الشخصي بدلا من اتباع خط الحزب الرسمي.

وقال المعارضون، مثل جماعة الضغط المعنية بحقوق المدخنين "فورست"، إن هذه الخطوة تخاطر بخلق سوق سوداء و"ستعامل الأجيال القادمة من البالغين مثل الأطفال".

وقالت أصوات بارزة داخل حزب المحافظين، بما في ذلك اثنان من أسلاف سوناك بوريس جونسون وليز تروس، إن الخطط تتعارض مع القيم المحافظة من خلال الحد من الحريات الشخصية للناس.

كان مشروع القانون "تشريعا يشير إلى الفضيلة حول حماية البالغين من أنفسهم في المستقبل" ، قال تروس للبرلمان خلال مناقشة أمس الثلاثاء.

كما عارض حزب المحافظين البارزين الآخرين ، بما في ذلك وزير الأعمال كيمي بادينوش ، وهو وزير في مجلس الوزراء ، مشروع القانون.

ويعتقد أن الخطط مستوحاة من سياسات مماثلة اقترحتها نيوزيلندا في عهد رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن ، لكن الحكومة الائتلافية الجديدة في البلاد ألغت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الحكومة إنه لن يتم تجريم التدخين، وأن التغييرات المرحلية تعني أن أي شخص يمكنه شراء السجائر بشكل قانوني الآن لن يتم منعه من القيام بذلك في المستقبل.

انخفض عدد الأشخاص الذين يدخنون في المملكة المتحدة بمقدار الثلثين منذ سبعينيات القرن العشرين ، ولكن حوالي 6.4 مليون شخص في البلاد أو حوالي 13 ٪ من السكان - ما زالوا يدخنون ، وفقا للأرقام الرسمية.

وتقول السلطات إن التدخين يسبب حوالي 80 ألف حالة وفاة سنويا في المملكة المتحدة، ولا يزال السبب الأول الذي يمكن الوقاية منه للوفاة والعجز وسوء الحالة الصحية.