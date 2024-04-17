طائرة حزب الله الانقضاضية تصيب أكثر من 18 إسرائيليًا في عرب العرامشة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قناة كان العبرية، أن عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفاع إلى 18، جراء العملية التي نفذها حزب الله في عرب العرامشة .

وقالت نجمة داوود الحمراء: ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم الذي نفذه حزب الله على مركز في عرب العرامشة إلى 13، حالة 4 منهم خطيرة .

وقال حزب الله في بيان له: رداً على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. ‏