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طائرة حزب الله الانقضاضية تصيب أكثر من 18 إسرائيليًا في عرب العرامشة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قناة كان العبرية، أن عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفاع إلى 18،  جراء العملية التي نفذها حزب الله في عرب العرامشة .

 

وقالت نجمة داوود الحمراء: ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم الذي نفذه حزب الله على مركز في عرب العرامشة إلى 13، حالة 4 منهم خطيرة .

 

وقال حزب الله في بيان له: رداً على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. ‏

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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