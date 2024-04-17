الحرب السودانية| تجدد الاشتباكات العسكرية يتصاعد التوتر في ولاية الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - استؤنفت الاشتباكات العسكرية المكثفة والقصف المدفعي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في القرى الشمالية الغربية بمنطقة المدينة العربية بولاية الجزيرة السودانية.

الحرب السودانية

وكشفت جولة لراديو تمازج، في جميع أنحاء المنطقة عن وقوع اشتباكات في كامبو ود حمير، وهي منطقة سكنية فقيرة للعمال الزراعيين، فضلا عن قريتي الشبيك والنويلة، حيث تبادلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع نيران المدفعية.

كما شوهدت الطائرات الحربية تقصف تجمعات قوات الدعم السريع في منطقة كامبو ود حمير، مما أدى إلى إضرام النار في العديد من المنازل، مع بقاء العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد.

وفي تصعيد آخر، صدت القوات المسلحة السودانية مجموعة من قوات الدعم السريع التي تسللت إلى قرية الشبيك واغتالت مدنيا، أهالي قرى شمال غرب المدينة العربية يؤكدون على تدهور الوضع الأمني بسبب القصف المتبادل من الجانبين.

وقال عبد الله مبارك، أحد سكان محلية ود رعة، لراديو تمازج إن القتال جلب البؤس لحياتهم.

وأعرب عن أسفه لأن "منطقتنا تتحول إلى منطقة حرب ومكان للنزاع المسلح، نسمع باستمرار أصوات القذائف والانفجارات وكان هناك تدهور كبير في الظروف المعيشية بسبب نقص الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات المصرفية ونقص الغذاء، مما يجعل الحياة صعبة بشكل متزايد".

وأكد ساكن آخر يدعى بشير الشيخ مخاوف سكان المناطق التي تدور فيها اشتباكات بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأضاف: "كان للنزاع المسلح تأثير سلبي كبير على الحياة اليومية، حيث تم تعليق جميع الخدمات، وقطع الكهرباء والاتصالات، وتفاقم الوضع".

انهار إعلامي سوداني أثناء تغطيته للحرب السودانية، عندما شاهد انهيار البلاد، قائلًا:" ليس من المفترض أن أبكي كصحفي عندما أغطي القصص، لكنني كنت أبكي كثيرا مؤخرا".

انهيار السودان

قبل شهر ديسمبر، عندما سافرت في رحلة صحفية من منزلي في مدينة أم درمان السودانية، على الجانب الآخر من النهر من العاصمة الخرطوم، كان الأشخاص الوحيدون الذين كنت أراهم من نافذتي هم أولئك الذين يحملون جثث أحبائهم على أكتافهم.

كانوا يبحثون عن مساحة على جانب الطريق لدفن الجثث لأن الذهاب إلى مقبرة مناسبة كان خطيرا للغاية.

كان المدنيون القتلى، الذين قتل العديد منهم بالرصاص والقذائف، بمثابة أضرار جانبية للحرب التي بدأت قبل عام بالضبط، عندما اختلف رجلان عسكريان بارزان في السودان حول المستقبل السياسي للبلاد، بعد الاستيلاء على السلطة معا في انقلاب في عام 2021.

لقد فقدت العديد من الأصدقاء والمعارف.

تم استبدال صخب الحي المترابط الذي تعيش فيه من الطبقة العاملة بصمت ، يقطعه أحيانا صوت طائرة عسكرية تنذر بغارة جوية حيث يستهدف الجيش منطقة يسيطر عليها مقاتلون من مجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة.

كان الناس يفرون من منازلهم خوفا من تعرضهم للقصف.

في 15 أبريل من العام الماضي، أتذكر أنني كنت أتطلع إلى الإفطار في رمضان في المساء مع بعض زملائي الصحفيين، كنت أخطط لاحقا للم شملي مع صديق طفولة مفقود منذ فترة طويلة.

لم نلتق أبدا ولم أره حتى يومنا هذا. غادر البلاد بينما بقيت.

بدأت أشعر بعدم الارتياح في ذلك الصباح عندما بدأت أرى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هجمات قوات الدعم السريع بالقرب من المدينة، ثم قرأت عن الاشتباكات في المطار الدولي، ما زلت أعتقد أن العنف سيتوقف.

لكن عندما نشر صديق ثالث أنه كان هناك قتال في القصر الرئاسي ، عرفت أن هذه كانت حربا.

بينما قرر كثيرون آخرون مغادرة المدينة ، بقيت أنا وعائلتي في مكاننا، كنا نأمل أن تنتهي الحرب قريبا، معتقدين أن المجتمع الدولي ربما سيتدخل لوقف هذا الجنون، لكن معاناة الشعب السوداني تم تجاهلها على ما يبدو.

لم يكن السكان يخشون فقط من قتال الشوارع الذي كان يجري، ولكن أيضا من المسلحين من كلا الجانبين القادمين للنهب، جردوا المنازل، وأخذوا كل شيء من السيارات إلى الملاعق.

لقد عدت إلى أم درمان لكنني لم أتمكن من الوصول إلى منزلي. لقد تلقيت تقارير تفيد بأنه حتى أبوابها ونوافذها قد خلعت وحملت.

ومع استمرار الصراع، بدأ الناس يبدون أنحف وأكثر شحوبا، بسبب ندرة الطعام والشراب حيث كان القليل من المساعدات تصل إلى المدينة. تعرض السوق الصغير الوحيد في الحي الذي أسكن فيه للقصف بغارات جوية عندما حاول الجيش طرد قوات الدعم السريع.

كانت المستشفيات المتبقية تعالج جرحى الحرب فقط، ولم يتم فحص أولئك الذين يعانون من حالات أخرى. توفيت جدتي المصابة بالسكري لأنها لم تستطع الحصول على العلاج.

أنا أيضا مرضت بشدة بسبب نقص الطعام.

كانت العيادة الوحيدة التي كانت تعمل على بعد 30 دقيقة سيرا على الأقدام.

رافقني ابن عمي واضطررت إلى التوقف في الظل كل دقيقتين حيث استهلكت طاقتي.

وصف لي الطبيب المناوب بعض الأدوية التي تمكنت بفضل الأصدقاء في أوروبا من الحصول عليها.

وفي حين أن الأمور كانت سيئة في أم درمان والخرطوم، فإن المنطقة الأكثر تضررا هي المنطقة الغربية من دارفور، حيث اتخذ الصراع بعدا عرقيا.

لقد جئت إلى هنا قبل ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر لأنقل ما يجري، في أعقاب عمليات القتل الجماعي التي وقعت العام الماضي في مدن مثل الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في المدينة خلال مجزرتين.

أخبرني الناس عن عمليات القتل ذات الاستهداف العرقي والعنف الجنسي، ولا يزالون يعانون من صدمات نفسية، بعد أشهر.

الجميع يبكي عندما أسألهم عن تجاربهم. أنا أيضا لم أتمكن من كبح دموعي ، وكنت أكافح من أجل النوم.

كانت ليالي مضطربة أيضا في رحلة إلى الفاشر، عاصمة شمال دارفور، حيث ضربت الغارات الجوية المدينة ليلا وهزت كل شيء وأيقظت الجميع.

لقد كنت أحاول أن أروي قصتنا ولكن يبدو أن العالم ينظر بعيدا. يتركز الاهتمام الدولي على غزة وقبل ذلك على أوكرانيا، أشعر بالحزن والغضب.

يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب من خلال الضغط على الجانبين وداعميهم الإقليميين بدون ضغط ، لا أستطيع أن أرى نهاية.

إنه لأمر مفجع أن أرى بلدي ينهار، وهناك خطر من أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا، مع تسليح الناس العاديين من كلا الجانبين.