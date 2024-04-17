حكومة الاحتلال لإيران: سنتخذ قراراتنا بأنفسنا

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، "سنتخذ قراراتنا بأنفسنا" بخصوص الرد على الهجوم الإيراني، موضحًا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

وأضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بداية جلسة الحكومة: "لقد أتيت الآن من اجتماعات مع وزيري خارجية بريطانيا العظمى وألمانيا. لقد تحدثت الليلة الماضية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقريبًا سأتحدث أيضًا مع القادة الآخرين.

وأوضح: "أشكر أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل، وأقول ذلك، دعمًا بالقول ودعمًا بالأفعال. لديهم أيضًا كل أنواع الاقتراحات والنصائح".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

وأضافت قبل أن تغادر إسرائيل اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع "على الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية". وذكرت أن اجتماع مجموعة السبع سيناقش فرض عقوبات على إيران.

وقال: "أقدر ذلك، لكنني أريد أن أوضح ذلك - سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بـ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، إن نتيناهو شكر كاميرون وبيربوك على الدعم المطلق من جانب حكومتيهما وعلى وقوف البلدين في دفاع غير مسبوق ضد هجوم إيران على إسرائيل.

ووفقا للبيان، فقد تطرق نتنياهو خلال اللقاء إلى نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة واستمرار القتال في القطاع.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو رفض مزاعم المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة، قائلا إن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالقضية الإنسانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، إنه من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ الباليستية؛ وأعرب عن أمله في تنفيذ ذلك بطريقة تقلل من التصعيد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كاميرون، إنه من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران".

وأضاف كاميرون: "نأمل أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي للتصعيد قدر الإمكان".