مسؤول إيراني: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى طهران قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيتوجه إلى طهران قريبا لاستئناف المحادثات النووية مع الجانب الإيراني.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، "لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتوجه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا إلى طهران قريبا لمواصلة المحادثات الثنائية وتحديثها، إذا جاز التعبير"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال جروسي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه "يدرس" زيارة طهران.

وأضاف جروسي "ليس لدي موعد محدد، وإلا كنت أخبرتكم".

ويسعى جروسي منذ فترة طويلة إلى الحصول على إجابات من إيران بشأن الأنشطة النووية السرية في الماضي.

وقال جروسي، لشبكة "سي إن إن" إنه لا تزال هناك بعض الثغرات المهمة في المعلومات.

وبعد فشل الاتفاق النووي الدولي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، فشلت إيران في الوفاء بالتزاماتها الفنية بموجب الاتفاق في السنوات الأخيرة.

وأدى البرنامج النووي الإيراني مرارا وتكرارا إلى توترات بين الجمهورية الإسلامية والدول الغربية وكذلك إسرائيل العدو اللدود لإيران.

ويرى الخبراء أن استخدام إيران السلمي لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة أمر غير قابل للتصديق. كما ذكرت تقارير أن هناك مشاريع نووية ومنشآت نووية سرية لا تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إليها.