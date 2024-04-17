بحضور دبلوماسي.. "غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا فرنسيا تجاريا لبحث التعاون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، وفدا فرنسيا تجاريا لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ضم الوفد الزائر قنصل عام فرنسا بالإسكندرية "لينا بلان"، و"باسكال فورت" المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر، ورومان جيزار رئيس مؤسسة بيزنس فرانس بمصر، وهنا الجوهري نائب رئيس بيزنس فرانس في مصر.

وأكدت لينا بلان قنصل عام فرنسا عمق العلاقات الفرنسية المصرية، لافتة إلى أهمية محافظة الإسكندرية من الناحية التجارية.

وأوضحت أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية، لتعزيز التبادل التجاري، وخلق علاقات مشتركة بين الجانبين.

وبدوره أكد باسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر أهمية تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون الذي يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه أوضح رومان جيزار رئيس مؤسسة بيزنس فرنس بمصر، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ونستهدف تحقيق التواصل بين الشركات الفرنسية والمصرية واتخاذ قرارات فعالة، لزيادة التبادل التجاري.

وقدمت اهنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهم أدوارها، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف تطوير الأعمال الفرنسية وتعزيز وتقوية الصورة الاقتصادية لفرنسا.

وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك العديد من القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، خاصة في قطاعي النقل الدولي والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الهدف من اللقاء يتضمن معرفة احتياجات القطاعات المختلفة، للتوصل إلى نقاط التعاون الممكنة مستقبلاً.

وأكدت أن خلال شهر يونيو المقبل سيتم استقبال وفد تجاري فرنسي بمصر يضم العديد من الشركات الفرنسية، وتعد تلك فرصة مناسبة للتشبيك بين القطاعات المختلفة والشركات المصرية والفرنسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة السابق وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، المهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، وعدد من أعضاء شعبتي الاقتصاد الرقمي والنقل الدولي.