ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أنّ إسرائيل "تحتفظ بالحق في حماية نفسها" وفق بيان نقله مكتبه.
وجاءت تصريحات نتانياهو أمام وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيريوك بعد أيام من شن إيران هجومًا غير مسبوق وواشع على إسرائيل باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وبعد لقائه بالدبلوماسيين الزائرين، ألقى نتانياهو كلمة أمام مجلس الوزراء قال فيها إنّه تلقى "جميع أنواع الاقتراحات والنصائح" من الحلفاء.
وأضاف، بحسب بيان مكتبه "مع ذلك، أود أيضًا أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو بعد لقائه مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: تلقينا جميع أنواع النصائح وسنتخذ قراراتنا بأنفسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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