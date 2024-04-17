قائد الجيش وقع والسفير الالماني اتفاقية تموّل بموجبها سلطات بلاده إنشاء أفران للخبز في الجيش

بحث قائد الجيش جوزاف عون، مع السفير الألماني في لبنان، في "التعاون بين الجيشين اللبناني والألماني، ودعم المؤسسة العسكرية في ظل الوضع الاستثنائي الراهن".

ووقّع عون والسفير اتفاقية تموّل بموجبها السلطات الألمانية إنشاء أفران للخبز في الجيش، ما يساهم في دعم التغذية في الجيش وتخفيف التكلفة المادية التي يتحملها.