رئيس كهنة كوبانا بنيجيريا متهم بإلقاء أموال في الهواء

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النيجيري الاجتماعي ورجل الأعمال كوبانا، كبير الكهنة، أحدث المشاهير المحليين الذين يتهمون بإساءة استخدام الأوراق النقدية.

نيجيريا

ودفع الناشط الاجتماعي، واسمه الحقيقي باسكال أوكيشوكوو، ببراءته من ثلاث تهم بإساءة استخدام الأوراق النقدية خلال مثوله أمام المحكمة يوم الأربعاء.

وتقول السلطات إنه ألقى أموالا في الهواء في مناسبات اجتماعية مختلفة، هذه جريمة من الناحية الفنية حيث تسقط الملاحظات على الأرض حيث يمكن الدوس عليها.

هذه الممارسة ، المعروفة باسم "الرش" ، تتم عادة في حفلات الزفاف والاحتفالات النيجيرية، يتم إلقاء المال للضيوف لأخذه.

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) التابعة لوكالة مكافحة الجريمة في نيجيريا يوم الثلاثاء إنها تقود حملة ضد "جميع أشكال إساءة استخدام النايرا (العملة)".

واتهمت اللجنة أوكيشوكوو "بالرش" والعبث بأوراق نقدية من فئة 500 نايرا في أحداث أقيمت هذا العام في مدينة لاغوس الرئيسية في نيجيريا.

وبعد توجيه الاتهام إليه في المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس، تم الإفراج عن أوكيشوكوو بكفالة قدرها 10 ملايين نايرا (8,600 دولار؛ 6,970 جنيه إسترليني).

وخاطب أوكيشوكوو، الذي يملك ملهى ليلي شهير في ولاية دلتا الغنية بالنفط في نيجيريا، متابعيه على إنستغرام البالغ عددهم خمسة ملايين متابع بعد مثوله أمام المحكمة.

وكتب مشيرا إلى موقعه كمحكمة فيدرالية: "رؤية كل رسائلك وحبك أشعر بالتواضع الشديد".

وقبل أسبوعين فقط، حكم على شخصية الإنترنت الشهيرة بوبريسكي بالسجن لمدة 6 أشهر لارتكابه جريمة مماثلة.

وقال القاضي إن «فعل تشويه أوراق النايرا أصبح تهديدا، استمر في الإضرار بصورة البلاد».

وفي فبراير/شباط، حكم علي الممثلة أولودار اسيمي أوموسين، أيضًا بالسجن 6 أشهر بتهمة الرش والدوس على أوراق نقدية جديدة من النايرا.

يوم الأحد ، قالت EFCC إنه يتم التحقيق مع العديد من المشاهير بتهمة إساءة استخدام الملاحظات ، و "أدلى العديد منهم بتصريحات مفيدة" للمحققين.

وقالت الوكالة إن 200 شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون المحاكمة ، بينما أدين 24 شخصا بالفعل.

عادت الكهرباء إلى نيجيريا بعد انهيار الشبكة في وقت سابق أمس الاثنين، للمرة السادسة هذا العام، عقب اندلاع حريق فى محطة كهرباء.

انقطاع الكهرباء في نيجيريا

وقالت شركة توزيع الكهرباء المملوكة للدولة إن الانقطاع نجم عن اندلاع حريق في محطة كهرباء في بلدة أفام بولاية ريفرز الجنوبية.

وقالت شركة النقل النيجيرية (TCN) إنه تم استعادة النظام في وقت لاحق بعد ظهر يوم الاثنين ، مضيفة أنها ستواصل تعزيز البنية التحتية للشبكة لمنع الاضطرابات المستقبلية.

ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين تأثروا ، ولكن كانت هناك تعليقات غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

غالبا ما تكون إمدادات الطاقة الشبكية غير منتظمة في نيجيريا ، على الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في القارة.

أعلنت نيجيريا، في بيان نشرتها رئاسة الجمهورية عن "استعدادها لإعادة تصدير الكهرباء إلى النيجر" بعد سبعة أشهر من انقطاعها على الشعب النيجري.

في أغسطس 2023، أفادت وكالة فرانس برس، أن نيجيريا قطعت إمدادات الكهرباء عن النيجر، تنفيذًا لعقوبات التى فرضتها الدول المجاورة لنيامي فى غرب أفريقيا، والتى زعزعت استقرارها بسبب انقلاب.

وقال مصدر في كهرباء نيجيريا، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن نيجيريا قطعت خط الجهد العالى الذى ينقل الكهرباء إلى النيجر.

وكان تقرير صدر من Nigelec، أن المورد الوحيد للبلاد في عام 2022، جاء 70 ٪ من حصة النيجر من الكهرباء من مشتريات من الشركة النيجيرية، وينتج الكهرباء عن طريق سد كينجي (غرب نيجيريا).

وتتعرض الكثير من الأحياء في مدينة نيامي، عادةً لانقطاع التيار الكهربائي وسيؤدي قرار نيجيريا إلى تفاقم هذا الوضع.

وتعمل النيجر على استكمال أول سد لها على النهر الذى يحمل نفس الأسم بحلول عام 2025، على بعد حوالي 180 كيلومترًا من المنبع من نيامي، من المفترض أن يولد سد كانداجي 629 جيجاوات ساعة (جيجاوات ساعة) سنويًا؛ لتحرير نفسها من اعتمادها القوي في مجال الطاقة على نيجيريا المجاورة.

أعلنت الأمم المتحدة عن دعم الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، ردًا على الانقلاب في النيجر، لكنها تأمل ألا يكون هناك تدخل عسكرى.