قاطع متظاهرون أميركيون إفادة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الأركان الأميركي تشارلز براون، أمام مجلس النواب الأميركي، حيث طالب المتظاهرون بوقف الحرب على قطاع غزة. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع، فيما تواصل واشنطن دعم تل أبيب وإمدادها بالأسلحة.

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يقاطعون إفادة لوزير الدفاع ورئيس الأركان الأميركيَين أمام مجلس النواب للمطالبة بوقف حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.