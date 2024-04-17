الجيش الإسرائيلي أقرّ بإصابة 14جنديًا إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيّرة: حالة 6 منهم خطيرة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 14جنديًا إسرائيليًا "إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيّرة"، موضحًا أنّ "6 منهم حالتهم خطيرة".

ولفت إلى أنّ "الهجوم على عرب العرامشة جرى بواسطة مسيرة وعدد من الصواريخ المضادة للدروع".

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الإصابات بين الإسرائيليين جرّاء هجوم "حزب الله" في عرب العرامشة بالجليل إلى 18.

وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه عن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، وذلك "ردًا على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدّة مقاطع فيديو توثّق إصابة الهدف عبر مسيّرة هجوميّة.