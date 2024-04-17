قاطنو مخيم في بر الياس فككوا 20 خيمة لإيواء سكانها مرتكبي جريمة العزونية

أقدم قاطنو مخيم في بر الياس، نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة والتي أفضت إلى توقيف مرتكبي جريمة العزونية في قضاء عاليه، على تفكيك حوالي 20 خيمة، بسبب إيواء سكانها مرتكبي الجريمة المذكورة.

كما أفادت أن مخيما آخر في المرج في طور التفكيك للغاية نفسها.