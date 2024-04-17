أقدم قاطنو مخيم في بر الياس، نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة والتي أفضت إلى توقيف مرتكبي جريمة العزونية في قضاء عاليه، على تفكيك حوالي 20 خيمة، بسبب إيواء سكانها مرتكبي الجريمة المذكورة.
كما أفادت أن مخيما آخر في المرج في طور التفكيك للغاية نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر قاطنو مخيم في بر الياس فككوا 20 خيمة لإيواء سكانها مرتكبي جريمة العزونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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