رئيس مجلس النواب الأميركي: تقديم نص مشروعات مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل اليوم

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن نص أربعة مشروعات لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي ستُقدم في وقت لاحق اليوم مع مشروع آخر "يحتوي تدابير لمواجهة روسيا والصين وإيران". وذكر أن لجنة قواعد المجلس ستنشر أيضا نص مشروع منفصل للأمن الحدودي وسيجري التصويت الأخير على تمريره مساء يوم السبت.

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