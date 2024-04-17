سيزار المعلوف: يُفترض ان يكون التاريخ معلّماً "عندما تحزّ المحزوزية" يتمسك المسيحيون قبل غيرهم بالوطن الواحد

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى انه عندما كان الخطاب السياسي في السبعينات يطرح التقسيم او الفدرلة في لبنان، كان سليمان فرنجية (الجد) في "الجبهة اللبنانية"، يتبنّى خطاب تلك المرحلة، لكن الرئيس الاسبق سليمان فرنجية سلك في الخطاب الوطني الجامع.

ولفت المعلوف في تصريح له، الى انه "في عز خطاب التقسيم، خرج الرئيس الراحل بشير الجميل ليطرح معادلة 10452 كلم، اي وحدة لبنان، من دون انتقاص. وبعد رفض العماد ميشال عون لإتفاق الطائف، سلك الرئيس الاسبق ميشال عون في درب الجمع الوطني على اساس الطائف، وفق معادلته الشهيرة: "لبنان أكبر من أن يبلع، وأصغر من أن يقسّم".

واردف "يُفترض ان يكون التاريخ معلّماً: عندما تحزّ المحزوزية، يتمسك المسيحيون قبل غيرهم، بالوطن الواحد. هل تعلمنا من التاريخ؟".