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عاجل.. البرهان يقيل وزير خارجية السودان ويكلف حسين عوض بمهامه

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ياسر رشاد - القاهرة - أقال قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اليوم الأربعاء وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلف بمهامه وكيل الوزارة حسين عوض.

وحسب العربية نت، أن البرهان أقال أيضا ولاة كسلا والقضارف.

 

الوزير الجديد

يشار إلى أن عوض عمل سفيراً للسودان في أوغندا وباكستان ورواندا وزامبيا.

 

كما تولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وشغل منصب وزير مفوض بسفارة السودان لدى الكويت.

 

عام من الحرب

يأتي قرار البرهان في الوقت الذي أكملت فيه الحرب بالسودان عامها الأول مخلفة آلاف القتلى ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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