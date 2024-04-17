السيسي: الوضع الإقليمي بالغ الخطورة وأمن واستقرار شعوبنا في تهديد حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، بل مما ستؤدي إليه من اتساع الصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام، وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وأمان.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع ملك البحرين، الأربعاء، بقصر الاتحادية، أن المنطقة شهدت على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب، حيث تمتد نيرانها لمختلف أنحاء المنطقة، فأصبحنا في وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.