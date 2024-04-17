"التقدمي" ثمن للجيش والقوى الأمنية جهدهما في كشف ملابسات جريمة العزونية: للركون دائمًا إلى الدولة

أعلن "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "تقديره العالي للجهد الأساس الذي قام به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في كشفهما ملابسات الجريمة التي وقعت في بلدة العزونية، وفي توقيف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".

وإذ عزى عائلة الضحية، أكد "أهمية الركون دائما إلى الدولة ومؤسساتها في حفظ الأمن والاستقرار، وإيلائها الثقة الكاملة في القيام بمهامها الوطنية، وتحديدا في هذه الظروف الصعبة، بعيدا من كل دعوات التحريض والأمن الذاتي".