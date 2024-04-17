أعلن "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "تقديره العالي للجهد الأساس الذي قام به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في كشفهما ملابسات الجريمة التي وقعت في بلدة العزونية، وفي توقيف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".
وإذ عزى عائلة الضحية، أكد "أهمية الركون دائما إلى الدولة ومؤسساتها في حفظ الأمن والاستقرار، وإيلائها الثقة الكاملة في القيام بمهامها الوطنية، وتحديدا في هذه الظروف الصعبة، بعيدا من كل دعوات التحريض والأمن الذاتي".
كانت هذه تفاصيل خبر "التقدمي" ثمن للجيش والقوى الأمنية جهدهما في كشف ملابسات جريمة العزونية: للركون دائمًا إلى الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.