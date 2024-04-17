مصرع ربة منزل بصعق كهربائي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "نوسة.أ.ط"، مقيمة عزبة فريد أمين التابعة لقرية بني عقبة بمركز ببا، إلى مستشفى ببا المركزي، جثة هامدة، وادعاء أهليتها بتعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.