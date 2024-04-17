رئيس الوزراء القطري: قطر بصدد إعادة تقييم دورها الوسيط بين إسرائيل وحماس لأن دورها أسيئ استخدامه

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر بصدد إعادة تقييم دورها بالوساطة في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة في قطاع غزة، وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس لأن دورها أسيئ استخدامه من قبل بعض الساسة.

ولفت محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظره التركي في الدولة، الى إن الدوحة تعمل "على تقييم الوساطة، وكيفية انخراط كل الأطراف فيها".

وذكر انه تشاور مع وزير الخارجية التركي بشأن التصعيد في المنطقة، وأكدنا على ضرورة اللجوء للحوار، ونحن ننسق مع تركيا ونثمن مواقفها بشأن دعم الفلسطينيين.