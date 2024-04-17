بايدن: 3 آلاف شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة عقب مكالمتي مع نتانياهو

لفت الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنّ "3000 شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة في الأيام التي أعقبت مكالمتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

ولفت إلى أنّ "الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% عما كانت عليه لكن هذا غير كاف وسأستمر في حث إسرائيل على زيادتها".