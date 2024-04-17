لفت الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنّ "3000 شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة في الأيام التي أعقبت مكالمتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".
ولفت إلى أنّ "الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% عما كانت عليه لكن هذا غير كاف وسأستمر في حث إسرائيل على زيادتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: 3 آلاف شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة عقب مكالمتي مع نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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