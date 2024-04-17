رئيس وزراء بلجيكا: بروكسل تدعم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

اعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بروكسل تؤيد فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على هجوم طهران على إسرائيل.
وأكد دي كرو للصحفيين قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل "موقفي هو أن الحرس الثوري الإيراني يجب وضعه على قائمة العقوبات وسيكون من المهم رؤية موقف الدول الأخرى".
وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يرغبون في فرض عقوبات جديدة على من يسلحون أعداء إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر.
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