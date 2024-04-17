"أكسيوس" عم مصادر: إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنها قررت الانتظار قبل ضرب إيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن "ضربة إسرائيلية صغيرة داخل إيران من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل إيراني".

وأفاد موقع أكسيوس، بأن "واشنطن تأمل أن يكون رد إيران على أي ضربة إسرائيلية أصغر من هجومها الأول وأن يؤدي إلى وقف تبادل الهجمات".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضوي مجلس الحرب بيني غانتس وإيزنكوت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي يضغطون للرد على إيران".

ونقل أكسيوس عن مصادر إسرائيلية وأميركية، بأن "إسرائيل بحثت توجيه ضربة لإيران مساء الاثنين لكنها قررت في النهاية تأجيلها"، مؤكدة "إسرائيل أبلغت إدارة رئيس أميركا جو بايدن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار قبل ضرب إيران".