وزير المالية الإسرائيلي: لم أعد أعتمد على الجيش الإسرائيلي بعد طوفان الاقصى في 7 تشرين الاول

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه بعد هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، لم يعد يعتمد على الجيش الإسرائيلي.

وعلى خلفية معارضته المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز F35 وF15 يطالب بهما الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة، قال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "أعطينا شيكا مفتوحا واعتمدنا بشكل أعمى على جهاز الأمن وحصلنا على 7 تشرين الاول. لقد توقفت عن الاعتماد على الجيش. وأنا أحبهم، أقدرهم، أدعمهم، لكني لست مستعدا لإعطائهم شيكا مفتوحا".

وأردف سموتريتش أن "جهاز الأمن عالق في مكان ما في 6 تشرين الاول، ويرفض الفحص أين أخطأنا في بناء القوة، إذا أن ذلك المفهوم حول جيش صغير ومتطور قد انهار". وتابع أنه "هل تتوقع أن يعطي مواطنو إسرائيل شيكا بمبلغ 200 مليار شيكل لجهاز الأمن، ليفعل به ما يشاء، بدون محاسبة الذات ومن دون استخلاص دروس؟".

وأضاف أن "توقعات جهاز الأمن بالحصول على شيك مفتوح بمبالغ طائلة وبعواقب هائلة على الاقتصاد وجودة حياة مواطني إسرائيل، من دون أي تفكير نقدي، عصف أدمغة، مداولات مهنية وعامة وحكومية، هو أمر ليس شرعيا وليس واقعيا دائما، وخاصة بعد إخفاق 7 تشرين الاول وما سبقه".

وكان سموتريتش قد بعث رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، مطلع الشهر الجاري، قال فيها إن "الحرب تقوض مبادئ أساسية كثيرة في ميزانية الأمن وتتطلب إعادة تفكير من جديد. ويطالب جهاز الأمن في أعقاب الحرب بإضافة ميزانيات هائلة، وموقف وزارة المالية وموقفي هو أن الأمر يتطلب إعادة المصادقة أو تعديل المبادئ الأساسية وإقرار مبادئ وسلم أفضليات جديد وملائم".